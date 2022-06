Nachdem McLaren Racing kürzlich seinen Einstieg in die Formel E zur kommenden Saison bekannt gab, hat McLaren Racing nun eine langjährige Kooperation mit Nissan geschlossen. Nissan wird im Rahmen der Partnerschaft die E-Antriebe für die gesamte Gen3-Ära der Formel E an das britische Team liefern. Nissan wird nach der Übernahme des Rennteams e.dams zudem in der Gen3-Ära bis einschließlich 2026 unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...