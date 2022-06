Nach dem jüngsten Kursrutsch trauen sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt nicht aus der Deckung. Der Dax notierte am Donnerstag kurz nach Handelsbeginn 0,3 Prozent niedriger bei 13.099 Punkten. Am Mittwoch hatten aufgeflammte Rezessionsängste den Dax zeitweise erstmals seit Anfang März wieder unter die Marke von 13.000 gedrückt. "Der Stimmung war das nicht zuträglich", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

