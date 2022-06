W1-Chart: Das US-Börsenbarometer S&P 500 versucht sich in dieser Woche zu erholen und testet das 23,6%-Retracement, nachdem der Index in den vergangenen drei Wochen über 10% an Wert verloren und dabei den tiefsten Stand seit 16 Monaten erreicht hat. In der Vorwoche wurde der Abwärtstrend durch ein tieferes Tief bestätigt - die Verluste wurden gegenüber dem Rekordhoch auf 24% ausgebaut. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demo-Konto Live-Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...