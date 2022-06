CDU und Grüne wollen die Landesbauordnung überarbeiten, um die Nutzung von Photovoltaik zu vereinfachen. Die Solarpflicht soll ab 2025 gelten - ob nur für Gewerbebauten oder auch für Wohnhäuser ist aber noch offen.Sechs Wochen nach der Landtagswahl haben sich CDU und Grüne in Schleswig-Holstein auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Die beiden Parteien haben sich darauf verständigt, das Bundesland bis 2040 klimaneutral zu machen. Besonderes Gewicht legen sie deshalb auf den Ausbau der Erneuerbaren. So will die künftige Landesregierung durch die Ausweisung weiterer Flächen perspektivisch 15 Gigawatt ...

