Der deutsche Kunststoffspezialist Profine nimmt die Energieversorgung in die eigenen Hände. Zusammen mit der Wirth Gruppe hat er eine Tochtrer für Energie- und PV-Versorgung gegründet. Die Profine Group aus Troisdorf und die Wirth Gruppe aus Waghäusel haben einen gemeinsamen Energiedienstleister, die Profine Energy GmbH mit Sitz in Waghäusel, gegründet. Das teilten beide Unternehmen mit. Aufgabe sei es, die 29 Standorte des Kunststoffspezialisten Profine in 23 Ländern mit eigenen Photovoltaikanlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...