Die Flash-Daten der CME Group für die Gold-Futures-Märkte zeigen, dass das Open Interest am Mittwoch nach drei aufeinanderfolgenden Tagesanstiegen um nur 852 Kontrakte gesunken ist. In der gleichen Linie nahm das Volumen wieder ab und sank um rund 28,1K Kontrakte. Gold: Zuwächse bleiben bei $1.880 gedeckelt Der Goldpreis blieb in seiner gewohnten Spanne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...