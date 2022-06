Berlin (ots) -Am 1. Januar 2023 tritt die Mehrwegangebotspflicht für die Gastronomie in Kraft - höchste Zeit, denn pro Stunde fallen in Deutschland 500.000 Einweg-Essensboxen und 660.000 Einwegbecher als Abfall an, vergeuden wertvolle Ressourcen und belasten das Klima. Das Ziel ist klar: Mehrweg in die breite Anwendung bringen. Aber wie sieht der Weg dorthin aus und wo stehen wir gerade überhaupt? Wie verbraucherfreundlich sind die Mehrwegsysteme, die aktuell angeboten werden und welche Kommunen, Gastronomen und Veranstalter gehen bereits mit gutem Beispiel voran?Diese und weitere Fragen beantwortet die Deutsche Umwelthilfe (DUH) auf der Auftakt-Pressekonferenz zur bundesweiten Initiative "Mehrweg. Mach mit!". Mit dabei sind Vertreterinnen und Vertreter aus der Veranstaltungs- und Lieferdienstbranche sowie den Kommunen. Das Projekt ist Teil der Nationalen Klimaschutzinitiative der Bundesregierung und soll die bundesweite Verbreitung klimafreundlicher Mehrwegsysteme in der Gastronomie und auf Veranstaltungen erreichen.Die Pressekonferenz findet digital über Zoom statt. Wir bitten um Anmeldung an presse@duh.de. Für O-Töne oder Interviews wenden Sie sich gerne ebenfalls an uns.Matthias WalterPressesprecherDatum:Dienstag, 28. Juni 2022 um 10:00 UhrEinwahldaten:Einwahllink: https://us02web.zoom.us/j/88104557341Meeting-ID: 881 0455 7341Teilnehmende:- Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin Deutsche Umwelthilfe- Holger Matthäus, Senator für Infrastruktur, Umwelt und Bau, Hanse- und Universitätsstadt Rostock- Jonas Gudegast, Projektleiter Nachhaltigkeit Breminale- Paula Petersohn, Pressesprecherin Wolt DeutschlandPressekontakt:DUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe,www.linkedin.com/company/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5255880