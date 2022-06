Erfurt (ots) -Die 52-teilige Animationsserie "Odo", eine KiKA-Koproduktion, überzeugte bei den Rockie Awards im Rahmen des Banff World Media Festivals in der Kategorie "Animation: Preschool". Die Rockie Awards zeichnen jährlich herausragende internationale Fernsehproduktionen und digitale Inhalte aus. In diesem Jahr waren Projekte aus über 45 Ländern nominiert, die durch eine internationale Jury von Unterhaltungs- und Medienmacher*innen bewertet wurden."Eine Figur wie 'Odo', die sich für einen starken Selbstwert und Positivität einsetzt, sich gegen Intoleranz und Misstrauen positioniert, vermittelt starke Botschaften, die universell und zu jeder Zeit wichtig sind. Wir freuen uns schon sehr, diese neue Lieblingsserie bei uns auf den Plattformen anzubieten", so KiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk. "Deshalb ist bei uns natürlich auch die Begeisterung groß, dass die Serie mit dem international anerkannten 'Banff Rockie Award 2022' ausgezeichnet wurde.""Odo, die kleine Eule, die sich mutig gegen Angst und Depressionen stellt, ergänzt die Angebote für jüngere Zielgruppen, die Resilienz und Selbstwirksamkeit auf herausragende und charmante Weise fördern. Daher freut uns die Auszeichnung mit dem renommierten 'Banff Rockie Award 2022' schon vor der Premiere bei KiKA besonders!", so Sebastian Debertin, Leiter der Internationalen Content Akquisition."Odo" ist eine gemeinsame Regiearbeit von Mikolaj Pilchowski und Piotr Szczepanowicz. Die Animationsserie wurde von Sixteen South, Letko und KiKA produziert und wird bei KiKA voraussichtlich Ende 2022 zu sehen sein. Verantwortliche Redakteurinnen bei KiKA sind Tina Debertin und Sonja Sairally.Zum Inhalt:Odo ist eine kleine Eule mit großen Ideen und nimmt mithilfe seiner besten Freundin Doodle jedes Ziel in Angriff. Die beiden leben im Wald-Camp, einem herrlichen Spielplatz im Grünen, in dem Vögel aller Art und Größe zusammenspielen, lernen und Spaß haben. Hier kommt die unglaublichste und bunteste Truppe gefiederter Wesen zusammen: alberne Hühner, freche Tukane, harmonierende Kanarienvögel oder ein eitler Pfau. Der große Spaß findet stets unter dem wachsamen wie auch liebevollen Blick von Camp Leader statt, einer äußerst kompetenten und gutmütigen Adler-Dame.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.dePressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5255877