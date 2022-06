Bielefeld (ots) -Münsteranerin Dorothee Feller Kandidatin als NRW-SchulmisterinDüsseldorf. In der kommenden Woche sollen die neuen Minister und Ministerinnen im NRW-Kabinett vorgestelltwerden. Dann wird auch bekannt, wer das unbeliebte Schulministerium künftig leiten soll. In CDU-Kreisen wirddafür nach Informationen der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Freitagausgabe) aktuell der NameDorothee Feller heiß gehandelt. Die 56-Jährige ist seit 2017 Regierungspräsidentin von Münster und genießt einenguten Ruf, wie die Zeitung berichtet. Feller hat während der jetzt abgeschlossenen Koalitionsverhandlungen mit denGrünen für die CDU das Kapitel Schule und Bildung als stellvertretende Leiterin der Arbeitsgruppe mit ausgehandelt.Feller gilt als verwaltungserfahren und anerkannt. Auch der Chef der Staatskanzlei, Nathanael Liminski (CDU), wirdaktuell von einigen Medien als möglicher neuer Schulminister und somit Nachfolger von FDP-Politikerin YvonneGebauer gehandelt.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65487/5255900