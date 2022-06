FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag im Kurs stark zugelegt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 1,52 Prozent auf 147,33 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel deutlich auf 1,47 Prozent. Sie liegt damit klar unter dem in der vergangenen Woche markierten Achtjahreshoch von 1,92 Prozent.

An den Finanzmärkten wird zunehmend mit der Möglichkeit einer konjunkturellen Talfahrt gerechnet. Am Mittwoch hatte US-Notenbankchef Jerome Powell die Möglichkeit einer Rezession eingeräumt. Eine solche zu vermeiden, sei "sehr herausfordernd". Hintergrund ist der intensive Kampf vieler Zentralbanken gegen die hohe Inflation. Die steigenden Leitzinsen sollen die Teuerung dämpfen, zugleich belasten sie aber die Konjunktur.

Am Donnerstag enttäuschten Konjunkturdaten aus dem Euroraum klar. Die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global gaben im Juni stark nach und fielen auf den tiefsten Stand seit knapp eineinhalb Jahren. Dem Wirtschaftswachstum gehe allmählich die Puste aus, kommentierte Chris Williamson, Chefökonom von S&P Global.

Unterdessen hat Russland erneut fällige Anleihezinsen gezahlt, allerdings in Rubel. Russland sieht damit seine Zahlungsverpflichtungen als erfüllt an, obwohl die Weiterleitung an westliche Gläubiger aufgrund von Finanzsanktionen wegen des Ukraine-Kriegs kaum möglich ist. Fraglich ist, inwieweit sich weitergehende Konsequenzen in Richtung einer Staatspleite ergeben können./bgf/jsl/stk