Die jüngste Handelsumfrage der Confederation of British Industry (CBI) hat am Donnerstag ergeben, dass der Saldo der Einzelhandelsumsätze in Großbritannien im Juni auf -5 gefallen ist, während er im Mai noch bei -1 lag. Zusätzliche Details 3-Monats-Durchschnitt der Einzelhandelsumsätze im Juni -14 ggü. Mai -9, der niedrigste Wert seit mehr als einem ...

