Paris (www.fondscheck.de) - Das European ESG-ETF-Barometer ergab, dass, nach Investorentyp betrachtet, die Vermögensinhaber ("asset owners") die Aussichten für ESG-ETFs besonders optimistisch einschätzen, so die Experten von BNP Paribas Asset Management.91 Prozent der Befragten würden erwarten, dass der Anteil des in ESG-ETFs gehaltenen Vermögens stabil bleibe oder wachse. Nach Ländern betrachtet seien die Befragten im Vereinigten Königreich (96 Prozent) und in Italien (96 Prozent) am positivsten hinsichtlich der Wachstumsaussichten für die Anlageklasse gewesen. Im Einklang mit diesen Ergebnissen würden nur 6 Prozent aller Befragten erwarten, dass der Wert von ESG-Anlagen in den nächsten zwölf Monaten deutlich sinken werde. ...

