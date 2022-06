Nachlese Podcast Mittwoch: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3058, alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch) - viele 2er bei voestalpine: Am 22.6.2022 fiel die voestalpine erstmals seit 2 Jahren unter 22, dies mit 13 Prozent Tagesminus.voestalpine ( Akt. Indikation: 20,80 /20,84, -1,79%) - Spoiler Print: ESG wird mancherorts durchaus kontroversiell gesehen, die Verordnungsflut sorgt dafür, dass eine - für manche (wie man am Wiener Börse Preis hörte) "Extrem Schwammige Gschicht" entstanden ist. In der ESG-Nummer Mitte Juli werden wir was dazu haben.. - bei der Immofinanz haben die Shorter noch keine Reduzierung in die FMA-Datenbank gemeldetImmofinanz ( Akt. Indikation: 14,47 /14,49, -1,36%) (Der Input von Christian ...

