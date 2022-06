Vaduz (ots) -Das Ministerium für Präsidiales und Finanzen und das Amt für Statistik präsentierten am Donnerstag, 23. Juni 2022, das neue Portal für die öffentliche Statistik. Das Statistikportal wurde in Zusammenarbeit mit dem Amt für Informatik erstellt und ist nach der Lancierung des Serviceportals für Privatpersonen im Frühjahr 2021 das zweite Produkt des Portale-Programms der Liechtensteinischen Landesverwaltung.Das Kernstück des Portals bilden die aktuellen statistischen Daten zu allen Bereichen des Lebens. Sie sind in zwölf Themengebieten unterteilt. Für jedes Themengebiet gibt es eine Übersichtsseite. Auf dieser werden die meistgesuchten Zahlen wie beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt (BIP), die Bevölkerungszahl oder die Anzahl Unternehmen präsentiert und die neusten Publikationen zum Thema angegeben. Wer sich konkreter mit einem Themengebiet befassen möchte, findet auf den Seiten unter anderem interaktive Grafiken, herunterladbare Excel-Tabellen oder auch weitere Informationen, welche zu verwandten Themen im Statistikportal sowie zu internationalen Datenbanken mit Liechtenstein-Daten führen. Zudem können im Publikationsarchiv frühere Publikationen des Amts für Statistik abgerufen werden.Das Statistikportal wurde entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit vom bisherigen Angebot durch vermehrte Datenvisualisierung, interaktive Angebote und leichtere Auffindbarkeit zu erhöhen. Die bisherigen Publikationen sind bereits an den neuen Internetauftritt angepasst. In der kommenden Woche erscheinen die ersten Publikationen im neuen Format.Das neue Statistikportal ist unter www.statistikportal.li abrufbar.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenAndrea Scheller, Leiterin Amt für StatistikT +423 236 64 50Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100891541