FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
C.G.E.MICHEL.UNSP.ADR 1/2 MCH1 US59410T1060
AB/FROM ONWARDS 23.06.2022 14:28 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
C.G.E.MICHEL.UNSP.ADR 1/2 MCH1 US59410T1060
AB/FROM ONWARDS 23.06.2022 14:28 CET
MICHELIN ADR-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de