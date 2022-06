BUKAREST (dpa-AFX) - Rumänien führt für die nächsten drei Monate einen Tankrabatt ein. Wie Ministerpräsident Nicolae Ciuca am Donnerstag mitteilte, übernimmt der Staat 0,50 Lei (10 Cent) vom Preis eines Liters Benzin oder Diesel. Dafür habe man insgesamt zwei Milliarden Lei (408 Mio Euro) veranschlagt. Derzeit kostet ein Liter Benzin in Rumänien 8,6 Lei (1,74 Euro) und ein Liter Diesel 9,2 Lei (1,86 Euro).

Mit dieser Maßnahme setzte sich die bürgerliche Partei (PNL) von Premier Nikolae Ciuca gegen die mächtige, mitregierende Sozialdemokratische Partei (PSD) durch. PSD hatte verlangt, dass für die Treibstoffpreise eine Höchstgrenze festgesetzt werde, ähnlich wie im Nachbarland Ungarn. Nun sei zu befürchten, dass die Produzenten die Preise erst recht erhöhen, so dass die jetzt beschlossene Bezuschussung für den Verbraucher nicht ins Gewicht falle - so wie dies anderswo in Europa bereits geschehen sei, teilte PSD mit./kl/DP/ngu