Freiburg/Kabul (ots) -Caritas Mitarbeitende leisten im Erdbebengebiet bereits Nothilfe - Großer Bedarf an Unterbringung und medizinischer Ersthilfe - Hohe Zahl Toter und Verletzter - Kabuler Büro von Caritas international unterstützt die Hilfen im ErdbebengebietCaritas international erhöht seine Nothilfe für die Opfer des verheerenden Erdbebens im Nordosten des Landes um weitere 50.000 Euro. "Wir sind sehr froh, dass die Caritas Kolleginnen und Kollegen aus den Niederlanden (Cordaid) bereits am Morgen nach dem Erdbeben mit einem Team der Vereinten Nationen vor Ort sein konnten, um sich ein genaues Bild der Lage zu verschaffen. So können wir jetzt schnell mit der Nothilfe starten", sagt Oliver Müller, der Leiter von Caritas international. Das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes stellt damit 100.000 Euro für erste Hilfen zur Verfügung.Die Folgen des Erdbebens in der afghanisch-pakistanischen Grenzregion sind gravierend. Tausende Menschen wurden unter ihren Lehmbauten verschüttet. Mehr als 1.500 Tote und weitere tausende Verletzte sind zu beklagen. Über 1.800 Gebäude sind durch die Erschütterungen in den Provinzen Paktika, Khost und Paktia eingestürzt. "Der Bedarf an schneller Unterbringung ist riesig", so Oliver Müller. Die Caritas werde Zelte bereitstellen und die medizinische Hilfe intensivieren. "Die Caritas wird etwa 800 Zelte errichten und die obdachlos gewordenen Menschen mit 3.000 warmen Decken versorgen", berichtet Oliver Müller. Die Zeit drängt, denn in der bergigen Region ist es sehr kalt und regnerisch.Die Nothilfe von Cordaid wird durch das Kabuler Büro von Caritas international unterstützt, die mehrmals täglich mit den Kolleginnen und Kollegen in der Krisenregion in Kontakt stehen.Caritas international ist seit mehreren Jahrzehnten in Afghanistan tätig und hilft den Menschen durch zahlreiche Projekte im Land und in der Hauptstadt Kabul. Auch nach der Machtübernahme der Taliban im August 2021 gingen die Hilfsprojekte weitestgehend weiter. Zwei deutsche Mitarbeiter von Caritas international sind seit Jahresbeginn wieder im Kabuler Büro von Caritas international, gemeinsam mit 22 einheimischen Ortskräften, tätig.Hinweis an die Redaktionen: Für Interviews stehen Ihnen Oliver Müller, Leiter von Caritas international und Stefan Recker, Leiter des Büros von Caritas international in Kabul zur Verfügung.Caritas international bittet um Spenden:Stichwort: CY00952: Afghanistan Nothilfe (https://www.caritas-international.de/hilfeweltweit/asien/afghanistan/perspektiven-schaffen)Caritas international, FreiburgBank für Sozialwirtschaft KarlsruheIBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02BIC: BFSWDE33KRLOnline unter: www.caritas-international.deDiakonie Katastrophenhilfe, BerlinEvangelische BankIBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02BIC: GENODEF1EK1Online unter: www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden/Caritas international ist das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 162 nationalen Mitgliedsverbänden.Pressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Dariush Ghobad (verantwortlich -293), Reiner Fritz(Durchwahl -510).www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67602/5256035