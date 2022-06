Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Politik 3000 Polizisten bei G7-Demo in München - schwarzer Block erwartet Bei der großen Demonstration gegen den G7-Gipfel am Samstag in München könnten nach Einschätzung der Polizei bei gutem Wetter mehr als die angemeldeten 20 000 Teilnehmer kommen. weiterlesen Ukraine-Krieg Kreml besteht auf Maximalforderungen für Frieden mit der Ukraine Vier Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...