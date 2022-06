Das Kurier- und Logistikunternehmen Fedex wird am Abend nach Handelsschluss an der Wall Street die Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlichen. Analysten rechnen mit starken Ergebnissen und der Markt sogar mit einem Tick mehr. Es fehlt nicht mehr viel, und die Aktie generiert ein starkes Kaufsignal.Eine Riesenüberraschung ist bei Fedex nicht zu erwarten, doch könnten die Zahlen ausreichen, dass die Aktie die wichtige 200-Tage-Linie überwindet. In diesem Fall wäre Platz bis in den Bereich von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...