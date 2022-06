Wien (www.fondscheck.de) - Eine große Mehrheit (90 Prozent) der europäischen Vermögensverwalter und unabhängigen Finanzberater will das Engagement in thematischen börsengehandelten Indextrackern (ETFs) in den kommenden zwölf Monaten erhöhen, berichten die Experten von "FONDS professionell".Das habe eine aktuelle Umfrage des ETF-Anbieters Han-ETF unter 60 Vermögensverwaltern und Beratern aus ganz Europa ergeben, die ein verwaltetes Vermögen von 136,1 Milliarden Euro betreuen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...