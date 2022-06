In Zukunft will die Baumarktkette Obi keine bundesweiten Prospekte mehr in gedruckter Form verteilen. Stattdessen soll die App verstärkt in der Kundenansprache genutzt werden. Warum das überfällig ist und was der eigentliche Grund für den Sinneswandel ist. In der Kritik steht die meist im Wochen- oder Zweiwochenrhythmus verteilte Flyerwerbung von Handelsketten ja schon länger - und vielen ist sie angesichts des entstehenden Mülls ein Dorn im Auge (noch dazu, wenn sie in Folie kommt oder in großer Zahl im Briefkasten landet). Die Baumarktkette Obi hat daher jetzt beschlossen, die Verteilung der zentralgesteuerten, bundesweit erscheinenden ...

