Zenloop ist die in Deutschland führende Plattform zur Automatisierung von Customer Experiences. Mithilfe von Software-as-a-Service hilft es Unternehmen, Kundenerfahrungen einzusammeln und zu analysieren.Zenloop-Gründer im GesprächPaul Schwarzenholz ist der Gründer von Zenloop. In der Funktion des Geschäftsführer ist er dort seit knapp sechs Jahren tätig. Mit Flaconi war er bereits zuvor maßgeblich an der Gründung eines erfolgreichen Unternehmens beteiligt.Die bestmögliche User ExperienceDie zentrale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...