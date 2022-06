Frankfurt/Main (ots) -Woran wie erinnern? Wie mit Geschichte umgehen, der eigenen und der anderer? Was abstrakt klingt, löst immer wieder politische Auseinandersetzungen aus, aktuell im Krieg in der Ukraine genauso wie auf der documenta in Kassel. Besonders kontrovers wird in Deutschland in den vergangenen Jahren darüber gestritten, in welchem Verhältnis die Verbrechen des europäischen Kolonialismus zur deutschen Shoah stehen.Genau hier versucht die Publizistin Charlotte Wiedemann eine Brücke zu schlagen. In ihrem neuen Buch "Den Schmerz der Anderen begreifen" erkundet sie mit globaler Weitsicht Kämpfe für und gegen Geschichtsbilder. Und sie plädiert für eine Erinnerungskultur, "in der es keine Hierarchie von Leiderfahrung mehr gibt und keinen Schmerz, der nicht zählt". Was sie damit meint und was das für aktuelle Kontroversen bedeuten kann: darum geht es in Folge 6 von Global Trouble, dem Podcast der Frankfurter Hilfs- und Menschenrechtsorganisation medico international.Zur Folge: https://www.medico.de/geschichte-und-weltgedaechtnis-18674Global Trouble - der Podcast von medico internationalTrouble heißt Not, Unruhe, Störung, auch Anstrengung und Sorge. Und es heißt Knall. Um all das geht es im Podcast von medico international. Wir wollen reden. Über globale Ungerechtigkeit und imperiale Lebensweisen; globale Gesundheit und krankmachende Verhältnisse; globale Migration und nationale Abschottungen; globale Lieferketten und einstürzende Textilfabriken; über weltweite Krisen, transnationale Bewegungen und länderübergreifende Solidarität. Ein Podcast mit den Perspektiven von Menschen aus dem Netzwerk von medico international und darüber hinaus.Eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem Radiojournalisten Steen Thorsson, Host des Podcasts, und dem Produzenten Max Stern. Zu hören auf Spotify, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.https://www.medico.de/podcastKontakt:Mario Neumann, Pressereferent+49 (0)179 88 78 538neumann@medico.deOriginal-Content von: medico international e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14079/5256122