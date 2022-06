Warren Buffett zeigt sich in diesem Bärenmarkt sehr aktiv und hat bereits ein Drittel seiner Bargeldreserven in Aktien und Übernahmen investiert. Im ersten Quartal belief sich die angelegte Summe auf unglaubliche 51 Milliarden Dollar (DER AKTIONÄR berichtete). Nun hat der Investmentstar erneut bei dieser Ölgesellschaft zugeschlagen.Wie nun aus einer Pflichtmitteilung der SEC bekannt wurde, hat Buffett in der vergangenen Woche seinen Anteil bei Occidental Petroleum um 9,6 Millionen Aktien im Volumen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...