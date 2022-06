Man schrieb das Jahr 1977, als der aus dem kommunistischen Ungarn in die USA geflohene Thomas Peterffy sein Unternehmen T.P. & Co. gründete und einen Maklersitz an der American Stock Exchange (AMEX) erwarb. Erhalten Sie Zugriff zu diesem Artikel Mit unserem Digitalabo erhalten Sie folgende Vorteile: Unbegrenzter Online-Zugang zu allen Inhalten Zugang zu allen Musterdepots - Keine Gewinne mehr verpassen! Die neuesten News zu Markttrends Keine Mindestlaufzeit - monatlich kündbar Jetzt weiterlesen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...