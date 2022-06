Zum heutigen Handelsschluss wird der FTSE Russell seine Indizes neu ausbalancieren und bestimmte Unternehmen zu verschiedenen Aktienbenchmarks hinzufügen bzw. rauswerfen. Drei bekannte Namen werden nun Value. Meta Platforms, Netflix und PayPal Holdings kommen in den Russell 1000 Value Index. Im Russel 1000 Value werden Titel abgebildet, welche ein niedrigeres Kurs-Buchwert-Verhältnis, aber auch flache Wachstumserwartungen aufweisen. 2022 sind die Kurse von Meta Platforms, Netflix und PayPal um 53,9 %, 70 % bzw. 62,6 % gesunken. Das 12-Monats-Forward-KGV für Meta Platforms liegt nur noch bei 13,2.

