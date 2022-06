Die US-Aktienmärkte sind am Donnerstag mit Gewinnen in den Handel gegangen. Insgesamt bleibt die Stimmung aber angespannt.New York - Die US-Aktienmärkte sind am Donnerstag mit Gewinnen in den Handel gegangen. Insgesamt bleibt die Stimmung aber angespannt angesichts der Rezessionsängste im Zuge hoher Inflation und steigender Leitzinsen. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,17 Prozent auf 30 534,19 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,25 Prozent auf 3769,34 Zähler zu.

