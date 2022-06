Die Valneva-Aktie startet auch an der Euronext Paris deutlich fester und legt zu Handelsaufnahme um 16.30 Uhr mehr als 20 Prozent auf 14,6 Euro zu. Wie berichtet, hat Valneva von der EMA eine positive Stellungnahme für den Covid-Impfstoff erhalten. Die Aktie war seit Vormittag in Paris ausgesetzt. An der Nasdaq sind die Anteile ebenso deutlich fester gestartet.

