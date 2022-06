Erstmals zeigt der Fahrzeugspezialist Clean Logistics seinen wasserstoffbetriebenen Zero-Emission-Truck "fyuriant".

Am Donnerstag wurde auf dem Flugplatz in Stade der erste wasserstoffbetriebene Zero-Emission-Truck von Clean Logistics der Öffentlichkeit präsentiert. Dirk Graszt, CEO von Clean Logistics, zeigte sich zuversichtlich: "Wir freuen uns sehr, heute unseren fyuriant präsentieren zu können. Der Truck ist ein wichtiger Meilenstein, um den Verkehrssektor in Deutschland und Europa zu dekarbonisieren. Mit unseren Trucks und Bussen treffen wir auf hohe Resonanz in der Branche." Durch die Umrüstung von klassischen Diesel-LKW will man schnell und ressourcenschonend für eine grüne Wende auf Deutschlands Straßen sorgen.



Der "fyuriant" hat zwei Wasserstoff-Brennstoffzellen mit einer Leistung von zweimal 120 Kilowatt und Wasserstofftanks mit einem Volumen von 43 Kilogramm unter der Haube. Das ermöglicht laut Unternehmensangaben eine Reichweite von über 400 Kilometer und kurze Betankungszeiten von unter 15 Minuten.



Dank der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der Bundesregierung wird das Projekt mit insgesamt rund 3,3 Millionen Euro durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert.



Damit die neue Technologie zeitnah auf die Straße kommt, wurde eine Kooperation mit GP Joule vereinbart. Das Spezialunternehmen stellt 40 Umbauplätze zur Verfügung, um die Sattelzugmaschinen zu Lkw mit wasserstoff-elektrischen Antrieb umzurüsten. Das Unternehmen GP Joule erzeugt grünen Wasserstoff und regenerative Energien sowie die dazu benötigte Wasserstoffinfrastruktur.



Aufbruchstimmung herrscht auch bei der Aktie von Clean Logistics. Die Papiere haben seit Jahresanfang rund 50 Prozent dazugewonnen.

Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE000A1YDAZ7