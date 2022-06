Während der DAX am Donnerstag weiter abrutscht, spitzt sich die Lage bei den Banken-Titeln indes zu. Sorgen, dass im Fall einer Rezession womöglich Kredite nicht mehr zurückgezahlt werden könnten, belasteten. Die Aktie der Commerzbank notiert daher rund acht Prozent im Minus und könnte dabei noch heute ein Verkaufssignal generieren.Das ist ein herber Schlag für die Commerzbank-Aktie. Die schlechte Branchenstimmung trieb sie rund neun Prozent in den Keller. Die erst am Montag zurückeroberte Widerstandszone ...

