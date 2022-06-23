DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CBOM FINANCE 17/UND. REGS XS1601094755 BAW/UFN
CBOM FIN. 20/25 REGS XS2099763075 BAW/UFN
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CBOM FINANCE 17/UND. REGS XS1601094755 BAW/UFN
CBOM FIN. 20/25 REGS XS2099763075 BAW/UFN
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