Berlin/Genf (ots) -"Die Geburt, das erste Lächeln, der erste Zahn: Wenn wir an Kinder denken, fallen uns meist schöne Momente ein. Doch Millionen Kinder auf der ganzen Welt können nichts von alledem feiern. Ihr Leben bestimmen andere Meilensteine: Sie erleben ihren ersten Krieg, ihre erste Epidemie, sie erleben Vertreibung."Mit diesen eindringlichen Worten eröffnete der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge Filippo Grandi heute im Genfer Völkerbundpalast die Fotoausstellung "Ich lebe. Zehn Kinder, zehn Kriege, zehn Dekaden - und ein Baby" von Save the Children.Das Thema könnte angesichts des Krieges in der Ukraine und mehr als 100 Millionen durch Kriege und Krisen Vertriebener kaum aktueller sein: Die Schau präsentiert Fotografien aus dem Buch "Ich lebe. Wie Kinder Kriege überstehen. Ein Jahrhundertporträt", das zum 100. Jubiläum von Save the Children entstand."All diese Geschichten sagen dasselbe", betonte Filippo Grandi. "Wenn man ein Kind rettet, wenn man seinen Schutz gewährleistet, wenn man in seine Zukunft investiert, dann wird es nicht nur am Leben bleiben, sondern es wird weiterleben, um all dies mit ganzer Kraft millionenfach zurückzugeben."Für das Projekt suchten Save the Children-Kommunikationsdirektorin Martina Dase und der Schweizer Fotografen Dominic Nahr elf Menschen aus unterschiedlichen Regionen und Generationen auf, die im Krieg aufwuchsen und denen die Kinderrechtsorganisation helfen konnte. Ihre mitreißenden Lebensgeschichten und Fotografien bezeugen die Grausamkeit dieser Konflikte, aber auch, welche positiven Auswirkungen Hilfe und Unterstützung haben können.Die Ausstellung ist bis 6. Juli 2022 im Völkerbundpalast zu sehen (Gebäude E, 1. Stock, Bar Serpent). Eine Registrierung ist erforderlich unter: https://indico.un.org/event/38103/.Das Buch zur Ausstellung "Ich lebe" ist im November 2020 in deutscher und englischer Sprache im Kerber Verlag erschienen und ist im Handel erhältlich.Gesamtkonzept "Ich lebe": Martina DaseFotografie: Dominic NahrGastautor*innen: Anne-Sophie Mutter, Ingo Zamperoni, Jon Swain, Anne Watts, Margrethe Vestager, Ban Ki-moon, Professor Wole Soyinka, Mayte Carrasco, Marcel Mettelsiefen, Ulrike C. Tscharre, Amir Hassan Cheheltan, Dr. Gerd MüllerISBN 978-3-7356-0632-7Mehr Informationen: www.savethechildren.de/ich-lebeÜber Save the Children: Im Nachkriegsjahr 1919 gründete die britischeSozialreformerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder inDeutschland und Österreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist dieinzwischen größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt inrund 120 Ländern tätig. Save the Children setzt sich ein für Kinderin Kriegen, Konflikten und Katastrophen. Für eine Welt, die dieRechte der Kinder achtet. Eine Welt, in der alle Kinder gesund undsicher leben und frei und selbstbestimmt aufwachsen und lernen können - seit über 100 Jahren.