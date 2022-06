Seit 1977 senden die Raumsonden Voyager 1 und 2 Forschungsdaten durchs All. Damit sie es noch bis 2030 schaffen, ist ab jetzt arbeiten auf Sparflamme angesagt. Als Voyager 1 und 2 im Jahr 1977 auf ihre Reise ins All gestartet sind, ging die Nasa davon aus, dass ihre Mission vier Jahre dauern würde. Fast 45 Jahre später sind die beiden noch immer im Einsatz, und das könnte sogar noch bis 2030 so bleiben. Dabei gibt es allerdings ein Problem: Der Strom, den die Sonden aus Radionuklidbatterien beziehen, wird knapp. Um Energie zu sparen, wird ...

