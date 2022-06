Kitzbühel (ots) -Skistars wie Worley, Lizeroux und Grange golfend am Hahnenkamm unterwegs.Golfspiel auf der legendären Streif? Klingt besonders, ist es auch. Nur einmal im Jahr ist es möglich, die legendärste Abfahrtsstrecke der Welt mit dem Golfschläger zu bezwingen. Bei "Golf the Streif" schlagen Skistars mit passionierten Golfern um die Wette. Die Präsentation des neuen Hahnenkamm-Rennen Plakates runden diese einzigartige Veranstaltung ab.Bei strahlendem Sonnenschein mutierte das Starthaus am Hahnenkamm zum Mekka des Golfsports. Bei Golf the Streif trafen sich prominente Skistars, Fußballer, Rodelweltmeister und passionierte Golfer zum jährlichen Turnier der besonderen Art.Golf the Streif am 23. JuniGolfen auf der Streif? Das einzigartige Turnierformat über die legendäre Abfahrtsstrecke macht's möglich und das nur einmal im Jahr. Das prominente Highlight, ehemals als Streif Attack bekannt, präsentiert sich 2022 erstmalig unter neuem Namen. Für Kenner des Formats ein Pflichttermin, bei dem sich das Adrenalin der Streif mit der Präzision des Golfsports vermengt.Nach einem Frühstück am Starthaus geht es jeweils zu viert 12 Löcher entlang der Abfahrtsrennstrecke. Der bestplatzierte Ball dient dabei als Referenz für den nächsten Schlag. Eine kurze Einkehr auf der Seidlalm sorgt für eine Verschnaufpause, bevor es über die anspruchsvolle Traverse ins Ziel geht. Sieger ist das Team mit den wenigsten Schlägen. Für die Vor-Caddies kein ungefährliches Unterfangen - deshalb sind diese entlang der Strecke mit Helm ausgestattet. Auch ein Hole in One, Longest Drive und Nearest to the Pin zahlen sich für die Spieler aus und werden mit Sonderpreisen prämiert.Hahnenkamm trifft EhrengästeAls traditionellen Auftakt präsentierte der Kitzbüheler Skiclub gemeinsam mit BTV Vorstandsvorsitzender Gerhard Burtscher das Plakat für die 83. Hahnenkamm-Rennen 2023. Der diesjährige Künstler, Dominik Schubert, hat sich dabei an eine feminine und abstrakte Darstellung gewagt. Unter großer Begeisterung der Anwesenden wurden das mutige Konzept feierlich enthüllt.Als besondere Ehrengäste begrüßte Kitzbühel Tourismus die Skistars des französischen Nationalteams. Tessa Worley, Jean-Baptiste Grange und Julien Lizeroux schlugen gemeinsam mit K.S.C. Generalsekretär Jan Überall als zweiten Flight ab. Zum Zeitpunkt der Aussendung waren sie noch nicht im Ziel gesichtet. Auch Rodelweltmeister Tobias Schiegl, Fußball-Legende Roland Hattenberger, ehemaliges Tennistalent Thomas Weirather, SnowGolf Weltmeister Adi Hengstberger sowie Olympiasieger Hanni Weirather-Wenzl und Fritz Strobl ließen es sich nicht nehmen, dem Event beizuwohnen.Golf Festival Kitzbühel 2023Das Golf Festival Kitzbühel 2023 findet von 18. bis 25. Juni statt. Im Rahmen des 20. Jubiläums-Festivals wird am Donnerstag, den 22. Juni 2023 das nächste Golf the Streif gespielt. Am besten schon jetzt einen der heiß begehrten Flights reservieren.Golfen in der Gamsstadt Schönes Spiel! (https://www.kitzbuehel.com/sport/golf/)Pressekontakt:Mag. (FH) Anna Lena Obermoser, MAa.obermoser@kitzbuehel.com | presse.kitzbuehel.com | +43 5356 66660-16Original-Content von: Kitzbühel Tourismus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75408/5256230