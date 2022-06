Straubing (ots) -



Doch Spaziergänge werden die Koalitionen weder am Rhein noch an der Küste. Denn noch nie waren die ökonomischen Aussichten so unsicher wie jetzt. Das heißt, dass in beiden Ländern viele Vorhaben unter Vorbehalt stehen und ihre Umsetzung von der Kassenlage abhängt. Das birgt Konfliktpotenzial. Gelingt es den Partnern, weiter so konstruktiv miteinander umzugehen wie in den Koalitionsverhandlungen, werden sie Kompromisse finden. Union und Grüne haben Berührungsängste ab- und Vertrauen aufgebaut. Die Vision der "Pizza-Connection" aus jungen Unions- und Grünen-Abgeordneten, die in den 1990er-Jahren von einer rot-grünen Zukunft träumten, scheint wahr zu werden. Demnächst vielleicht auch im Bund.



