DGAP-News: beaconsmind AG / Schlagwort(e): Sonstiges

beaconsmind AG: Quirin Privatbank AG nimmt Coverage der beaconsmind-Aktie mit Kaufempfehlung auf - Kursziel 20,00 Euro



23.06.2022 / 18:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



beaconsmind AG: Quirin Privatbank AG nimmt Coverage der beaconsmind-Aktie mit Kaufempfehlung auf - Kursziel 20,00 Euro



Zürich, Schweiz - 23. Juni 2022 - Die Quirin Privatbank AG hat die Coverage der beaconsmind AG (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD), einen führenden SaaS-Anbieter im Bereich Location-Based Marketing (LBM) & Analytics, aufgenommen und die Aktien der Gesellschaft zum Kauf empfohlen ("Buy"). Das Kursziel liegt bei 20,00 Euro. Damit sieht die Quirin Privatbank AG ein hohes Kurspotenzial von rund 72 Prozent. Der Schlusskurs der beaconsmind-Aktie (Frankfurt) lag am 22.06.2022 bei 11,60 Euro. beaconsmind verfüge über ein einzigartiges Geschäftsmodell mit nur geringem Wettbewerb, so Analystin Katharina Schmenger. Im Bereich LBM gebe es nur wenige Akteure, die insbesondere auf kleinere und mittelgroße Einzelhandelsunternehmen ausgerichtet seien. Als reiner Akteur im Bereich LBM verfüge beaconsmind über enormes Wachstumspotenzial sowohl bei Bestands- als auch Neukunden. Die Technologie von beaconsmind kann problemlos in verschiedenen Industriebranchen eingesetzt werden, schreibt die Quirin Privatbank AG in ihrer Researchstudie. Sie erwartet ein jährliches Umsatzwachstum bis 2024 von 167 % sowie weitere Verbesserungen bei der Bruttomarge und einen weiter steigenden Anteil der wiederkehrenden Erlöse am Gesamtumsatz. Die aktuelle Studie der Quirin Privatbank AG über beaconsmind steht auf der Unternehmenswebsite von beaconsmind www.beaconsmind.com in der Rubrik "Investor Relations" zum Download zu Verfügung. beaconsmind wird nunmehr von drei Research-Häusern begleitet, die die beaconsmind-Aktie allesamt zum Kauf empfehlen. Die aktuellen Studien der Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG sowie der Baader Bank AG stehen ebenfalls auf der Unternehmenswebsite von beaconsmind in der Rubrik "Investor Relations" zum Download zur Verfügung. Über beaconsmind Die beaconsmind AG wurde 2015 in der Schweiz gegründet und ist ein Pionier auf dem Gebiet der Location-Based-Marketing-Software (LBM) im Bereich Retail. Durch die Ausstattung von Geschäften mit Bluetooth Beacons, die Kunden präzise orten und identifizieren, und durch die Integration der Software Suite, eröffnet beaconsmind Einzelhändlern einen brandneuen Kanal zur Interaktion mit ihren Kunden. Mit der Lösung von beaconsmind können Einzelhändler digitales und physisches Einkaufen miteinander verknüpfen und so die Lücke zwischen Off- und Online schließen. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD) notieren an der Frankfurter Börse mit XETRA-Handel und der Euronext in Paris. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com Kontakt Unternehmen

beaconsmind AG, Stäfa (Schweiz)



Max Weiland, Gründer & CEO

maxweiland@beaconsmind.com

Tel.: +41 44 380 73-73 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)



Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

beaconsmind@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-54

23.06.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de