Schlag gegen die Cyberkriminalität: Europol konnte neun mutmaßliche Mitglieder eines Verbrecherrings festgenommen werden. Die Vorwürfe lauten Phishing, Internetbetrug und Geldwäsche. Mithilfe von gefälschten E-Mails, die die Empfänger dazu verleiteten, ihre Login-Daten fürs Online-Banking weiterzuleiten, haben Betrüger in Belgien mehrere Millionen Euro von mindestens einem Dutzend Opfer gestohlen. Das teilte die niederländische Polizei mit, die an dieser grenzüberschreitenden Operation beteiligt war. In den Niederlanden wurden insgesamt 24 Häuser durchsucht. ...

