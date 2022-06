Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) -Eine multisensorische, immersive Erkundung von experimentellen Kunstwerken des internationalen Kunstkollektivs teamLabDie jüngste Bereicherung des Saadiyat Cultural District baut auf Abu Dhabis Ruf als Kulturhauptstadt auf, die einzigartige und inspirierende Erfahrungen bietet, die Kreativität und Innovation fördernEin neuer Kunstraum mit einer architektonischen Vision und fesselnden Kunstwerken, die auf dem originellen Konzept der Umweltphänomene von teamLab basierenDer Bau des neuen Kulturangebots wird voraussichtlich im Jahr 2024 abgeschlossen seinAbu Dhabi hat das Konzept des teamLab Phenomena Abu Dhabi enthüllt - ein multisensorisches Kunsterlebnis, das ein "Zuhause für unendliche Neugier" sein wird und originelle und sich ständig verändernde künstlerische Erfahrungen bietet, die einzigartig in Abu Dhabi sind.Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf:https://www.multivu.com/players/uk/9062051-teamlab-phenomena-abu-dhabi-revealed-worlds-new-home-infinite-curiosity/teamLab Phenomena Abu Dhabi verspricht ein immersiver, inspirierender Raum zu werden, in dem die Überschneidung von Kunst und Technologie Neugier, Vorstellungskraft und Kreativität bei allen Besuchern wecken wird. Die Fertigstellung ist für 2024 geplant, und es ist das neueste Angebot des Saadiyat Cultural District. Das 17.000 Quadratmeter (BGF) große Gebäude des teamLab Phenomena Abu Dhabi wurde mit beispiellosen, einzigartigen Installationen konzipiert, die nur in Abu Dhabi zu finden sein werden und in einem umfangreichen Experimentierprozess entstanden sind.Das Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) hat sich mit Miral, dem führenden Anbieter von Reisezielen und Erlebnissen im Emirat, zusammengetan, um das Konzept, die Architektur und die Einrichtungen zu konzipieren, zusammen mit teamLab, dem weltweit anerkannten, interdisziplinären Kunstkollektiv aus Tokio, das für seine einzigartige künstlerische Vision bekannt ist.Zur Stärkung der Position Abu Dhabis als führendes Kulturzentrum wird das teamLab Phenomena Abu Dhabi neben dem Louvre Abu Dhabi, dem Guggenheim Abu Dhabi und anderen bedeutenden Wahrzeichen des Saadiyat-Kulturbezirks stehen und das kreative Angebot der Region bereichern, indem es eine Brücke zwischen Geschichte, Kultur und Kreativität schlägt und die Besucher in ein innovatives Kunsterlebnis eintauchen lässt.Die Besucher sind eingeladen, ihren Geist zu öffnen und sich auf eine Reise durch das neue Konzept der Umweltphänomene von teamLab zu begeben, das eine neue Perspektive auf die Welt um uns herum bietet. Die gezeigten Kunstwerke werden von der Umgebung geschaffen und geformt, die die verschiedenen Phänomene hervorbringt. Die angepasste und einzigartige Architektur, die von teamLab konzipiert und von MZ Architects aus Abu Dhabi, realisiert wurde, spielt eine wichtige Rolle dabei, den Kunstwerken ein Umfeld zu bieten, in dem sie sich frei und organisch entwickeln können, als wären sie selbst Lebensformen. Die Erfahrung wird für jeden Besucher einzigartig sein und sich mit jedem Besuch verändern, während er einen Ort entdeckt, an dem er die Grenzen seiner Vorstellungskraft endlos erkunden und überschreiten kann.Nach Kunstwerken, die u. a. in den Sammlungen globaler Institutionen wie dem Museum of Contemporary Art in Los Angeles und der Art Gallery of New South Wales in Sydney zu finden sind, kreieren die Künstler, Programmierer, Ingenieure, CG-Animatoren, Mathematiker und Architekten von teamLab ein originelles Konzept und ein einzigartiges teamlab Phenomena Abu Dhabi Erlebnis für die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate.Der Vorsitzende des DCT Abu Dhabi, SE Mohamed Khalifa Al Mubarak, sagte: "Neugier und Vorstellungskraft bilden den Kern dessen, was wir als Menschen sind, und haben all unsere Entdeckungen, Erfindungen und Innovationen über die Jahrtausende hinweg hervorgebracht. Das teamLab Phenomena Abu Dhabi befindet sich an der Schnittstelle zwischen Kunst, Technologie, Natur und High-Tech-Fantasie und bietet allen Besuchern eine Welt des grenzenlosen Staunens und der Kreativität, die zu neuen Perspektiven anregt, die für eine blühende Zukunft so wichtig sind. Mit dem teamLab Phenomena wird unser weltweit führendes Kulturreiseziel um ein weiteres herausragendes Erlebnis bereichert, das einzigartig in Abu Dhabi ist und die Position des Emirats als herausragendes Reiseziel stärkt. Das teamLab Phenomena Abu Dhabi bietet eine Reise, die die Sinne anregt, die Neugierde fördert, die Fantasie anregt und den Wissensdurst weckt. Damit unterstützt es unser Engagement, eine neue Generation von Innovatoren und Kreativen im Emirat und darüber hinaus zu inspirieren."Toshiyuki Inoko, der Gründer von teamLab, sagte: "Es ist eine große Ehre für uns, das teamLab Phenomena Abu Dhabi im Saadiyat Cultural District von Abu Dhabi, einer weltweit führenden Zukunftsstadt, eröffnen zu können. Bei teamLab Phenomena Abu Dhabi werden die Besucher in eine Welt eintauchen, die sich durch die Beteiligung und die Handlungen der Menschen in ihr organisch verändert und weiterentwickelt, und genau diese physische Erfahrung kann unser Werteempfinden erweitern. Die Zukunft wird auf der großen Summe der Schöpfungen der Menschen aufgebaut. Neugierde treibt die Menschen zu einem tieferen Verständnis der Welt und führt zu Kreativität. Wir glauben, dass die Vorstellungskraft die Richtung dieser Kreativität bestimmt. Wir hoffen, dass teamLab Phenomena Abu Dhabi Gelegenheiten schafft, die Neugierde und Vorstellungskraft freisetzen.Zur Philosophie hinter dem Projekt sagte Inoko: "teamLab Phenomena Abu Dhabi basiert auf dem neuen Konzept von teamLab, bei dem die Existenz der Kunstwerke durch die von ihrer Umgebung erzeugten Phänomene geschaffen wird. Die Kunstwerke im teamLab Phenomena Abu Dhabi existieren nicht unabhängig, sondern werden von der Umgebung geschaffen, die die verschiedenen Phänomene hervorbringt. Objekte wie Steine und von Menschenhand geschaffene Kreationen behalten ihre eigene stabile Struktur. Anders als diese ist die Existenz der Kunstwerke im teamLab Phenomena Abu Dhabi von ihrer Umgebung abhängig. Die Umgebung bringt Phänomene hervor und stabilisiert deren Struktur - diese stabilisierten Phänomene sind es, die die Existenz der Kunstwerke begründen."Umweltphänomene entstehen aus den materiellen Stoffen, die für die Aufrechterhaltung der Strukturen der Existenz verantwortlich sind. Elemente wie Luft, Wasser und Licht, die unser tägliches Leben durchdringen, werden durch ihre Umgebung in einzigartige Phänomene verwandelt, die zu Kunstwerken werden. Die Grenzen ihrer Existenz sind vieldeutig und kontinuierlich. Auch wenn Menschen das Werk zerstören, bleibt das Werk bestehen, solange seine Umgebung erhalten bleibt. Andererseits wird das Werk verschwinden, wenn die Umgebung nicht erhalten bleibt. Mit der Zeit wird sich das Bewusstsein der Menschen von der Existenz selbst auf die Umgebung ausweiten. Ein Stein kann in einer geschlossenen, von der Außenwelt abgeschotteten Kiste weiter existieren, aber das Leben kann in einer solchen Kiste nicht weiter existieren, weil es durch seine Umgebung geschaffen wird. Das Leben ist ein wunderbares Phänomen, das aus einem Fluss in einer kontinuierlichen Welt hervorgeht."Anlässlich des offiziellen Starts des Projekts hat DCT Abu Dhabi auch eine Preview-Aktivierung angekündigt, bei der die Besucher bereits vor der Eröffnung immersive Kunstwerke erleben können, die das Konzept der "unendlichen Neugier" verkörpern und sie auf eine Reise des Staunens und der sinnlichen Erkundung mitnehmen. Diese Veranstaltung findet vom 24. Juni bis zum 17. Juli im Mamsha Al Saadiyat statt.Der Start des teamLab Phenomena Abu Dhabi untermauert die Vision von Abu Dhabi, die Kulturlandschaft des Emirats zu bereichern und die Kultur- und Kreativwirtschaft zu fördern, um die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate als ein Zentrum für Kreativität und Innovation zu positionieren. Da die Kultur ein wichtiger Motor für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung ist, entwickelt sich das Emirat schnell zu einem weltweit bekannten Zentrum für Talente und zu einem führenden Produzenten kreativer Inhalte. Abu Dhabi ist bestrebt, den künstlerischen und kulturellen Ausdruck zu erweitern, indem es seiner Bevölkerung und seinen Besuchern ein vielfältiges kulturelles Programm bietet, das Kreativität und Wissensentwicklung anregt und eine kulturell aktive und künstlerisch bewusste Stadt mit starken Verbindungen zur Region und der Welt schafft.Das Emirat wird weiterhin kulturelle Einrichtungen unterstützen und ausbauen, einschließlich Museen wie das kommende Zayed National Museum, das Guggenheim Abu Dhabi und das Natural History Museum Abu Dhabi. Auch die Bereiche darstellende Künste, Medien und Glücksspiel des Emirats werden weiter in ihre vielfältigen Programme und Initiativen investiert.Der Saadiyat Cultural District ist ein ambitioniertes Vorhaben, das zu einem der weltweit herausragenden Kulturziele werden soll. Mit seinen Museen, Kulturzentren und Bildungseinrichtungen wird der Bezirk eine der höchsten Konzentrationen kultureller Erfahrungen in der Welt aufweisen. Das Gebiet beherbergt bereits den Louvre Abu Dhabi, das weltweit gefeierte Universalmuseum, und Manarat Al Saadiyat, ein Kulturzentrum, das mit international relevanten Ausstellungen und Veranstaltungen, Workshops und kreativen Programmen zur lebendigen Kunstszene der Region beiträgt.Der Saadiyat-Kulturbezirk wird bald auch das Zayed National Museum, das Nationalmuseum der VAE, das Guggenheim Abu Dhabi, das sich auf moderne und zeitgenössische Kunst aus aller Welt konzentriert, und das Abrahamic Family House umfassen, das drei religiöse Räume in einem Komplex vereint - eine Moschee, eine Synagoge und eine Kirche -, um die Akzeptanz und das friedliche Zusammenleben von Menschen aller Glaubensrichtungen zu fördern und zu unterstützen.