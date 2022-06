Madrid (ots/PRNewswire) -Yadea (01585:HK) gab offiziell seine Expansion in den spanischen Markt bekannt, nachdem die weltweit führende Marke für elektrische Zweiräder am 21. Juni im Madrider Rathaus eine erfolgreiche, hochkarätige Einführungsveranstaltung durchgeführt hatte.Unter dem Motto YADEATakestheCity wurde die gesamte Produktpalette von Yadea vorgestellt, wobei der Schwerpunkt auf der High-End-Serie VFLY F200 lag. Zhou Chao, Präsident der International Business Group von Yadea, war per Videolink zugeschaltet, um eine Eröffnungsrede zu halten, und Borja Carabante, Stadtrat für Umwelt und Mobilität der Stadt Madrid, war ebenfalls anwesend. Auch Aska Zeng, CEO von Yadea Europe, Ernesto Ko, Präsident von YADEA Spanien, und Vertreter verschiedener Medien aus dem In- und nahmen an der Veranstaltung teil."Mit unserer Expansion in diesen neuen Markt können wir den Menschen in Spanien noch mehr grüne Mobilitätslösungen anbieten", freute sich Aska Zeng, CEO von Yadea Europe. "Da das Unternehmen Yadea auf internationaler Ebene immer bekannter wird, hoffen wir, dass mehr Menschen auf der ganzen Welt unsere ElectrifyYourLife-Philosophie annehmen und nachhaltiger leben werden."Das Debüt der Marke auf dem spanischen Markt war die lokale Premiere der VFLY F200-Serie, die die Messlatte für elektrische Zweiräder in Bezug auf Design, Kraft und Leistung höher legen wird. F200 ist der branchenweit erste Einsatz eines radseitigen 10-kW-Motors. Mithilfe präziser algorithmischer Steuerungen maximiert der Motor die Energieeffizienz und sorgt für eine kraftvolle und gleichmäßige Fahrt mit ununterbrochener Beschleunigung. Das Akkusystem ist mit einer ATL-Hochspannungs-Automobilzelle mit hoher Reichweite ausgestattet, die dank der 1.000-Watt-12-A-Schnellladefunktion in vier bis fünf Stunden vollständig aufgeladen werden kann.Bei Yadea steht die Sicherheit an erster Stelle, und das ist auch beim F200 nicht anders. Die Linie ist mit Semi-Hotmelt-Reifen mit großem Durchmesser ausgestattet, die auf die Fahrparameter des Modells abgestimmt sind. Die Hochleistungsräder ermöglichen hohe Geschwindigkeiten (vorne: 110/70-14, hinten: 130/70-13) und passen sich den wechselnden Straßenverhältnissen an, um ein besseres Fahrgefühl zu vermitteln.Darüber hinaus stellte Yadea weitere Produkte wie Elektromotorräder, Fahrräder und Tretroller aus, um die vollständige Abdeckung der Mobilitätsoptionen zu demonstrieren, und präsentierte auf der Veranstaltung auch seine Schnellladetechnologie."Madrid misst dem Umweltschutz große Bedeutung bei", kommentierte Borja Carabante, Stadtrat für Umwelt und Mobilität. "Es ist uns eine große Freude, Yadea in unserer schönen Stadt willkommen zu heißen.Die Veranstaltung zog auch die Aufmerksamkeit der Medien auf sich, wobei Vertreter von nationalen und internationalen Medien anwesend waren. Unternehmensvertreter hielten den ganzen Tag über mehrere Veranstaltungen und Interviews zu Themen wie zukünftige Mobilität und nachhaltige Entwicklung ab.Als Pionier auf dem Gebiet der elektrischen Zweiräder ist der Eintritt in den spanischen Markt ein wichtiger Schritt für Yadea, um den Nutzern in Europa innovative Produkte für umweltfreundliche Mobilität anzubieten. Mit seiner Markenglobalisierungsstrategie arbeitet Yadea weiterhin an der Vervollständigung seines globalen, hochwertigen Lieferkettensystems und übernimmt die Führung in der Partnerschaft mit dem weltweit führenden Industriedesignunternehmen Studio F.A. Porsche. Mit Investitionen in zwei CNAS-Labors, sechs Technologie- und F&E-Zentren und ein Technologiezentrum für Industriedesign wird Yadea weiterhin innovative Durchbrüche erzielen, um neue umweltfreundliche Mobilitätslösungen in vielen Ländern der Welt auf den Markt zu bringen.Weitere Informationen finden Sie unter:Offizielle Website: https://www.yadea.com/Facebook: https://www.facebook.com/Yadea.Germany/Instagram: https://www.instagram.com/yadea.germany/Twitter: https://twitter.com/YadeaGermanyFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1845147/1.jpgPressekontakt:YADEA-Medienteam,Tel.: +86-0510-88100267,E-Mail: media@yadea.comOriginal-Content von: Yadea Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121646/5256284