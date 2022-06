7Hills for Social Development, eine in Jordanien ansässige gemeinnützige Organisation, wurde mit dem Sharjah International Award for Refugee Advocacy and Support (SIARA) 2022 ausgezeichnet, der jährlich von The Big Heart Foundation (TBHF), einer in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen humanitären Organisation, die sich weltweit für Flüchtlinge und Menschen in Not einsetzt, verliehen wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220623005679/de/

Image from 7Hills for Social Development (Photo: AETOSWire)

Mit der sechsten Ausgabe des mit 500.000 AED dotierten Preises wurde die innovative Strategie der gemeinnützigen Organisation gewürdigt, mit der sie kreative Programme zur Stärkung der Jugend auf den Weg gebracht und ein verlassenes Gelände in einen voll ausgestatteten, 650 m² großen Skatepark umgewandelt hat, der heute ein anregendes und integratives Umfeld schafft und Flüchtlingen und ihren Gastgemeinden in Amman, Jordanien, eine integrierte neue Zukunft bietet.

Durch einen speziellen Raum für Skateboarding bietet die Organisation Kindern und Jugendlichen eine kreative und inspirierende Möglichkeit, neue Fähigkeiten zu erlernen und Selbstvertrauen aufzubauen. Das Skateboarding-Programm, das sich an alle Altersgruppen richtet, kam 2020-21 mehr als 2 000 jungen Männern und Frauen zugute, von denen 45 weiblich und 60 Flüchtlinge und Vertriebene sind.

Die von einer Gruppe junger Menschen unter der Leitung von Mohammed Zakaria, einem Skateboarder und Fotografen, gegründete Einrichtung mit Sitz in Amman und Al Raseef 153, dem Sozialunternehmen von 7Hills, unterstützt jährlich mehr als 250 junge Menschen davon 50 Prozent Flüchtlinge durch Schulungen und den Aufbau von Führungskompetenzen und beruflichen Fähigkeiten.

7Hills for Social Development wurde unter den 177 Nominierungen aus 39 Ländern weltweit für die sechste Ausgabe von SIARA ausgewählt. Die Preisverleihung von SIARA 2022 findet am Montag, 27. Juni, im House of Wisdom in Sharjah statt.

Der in Zusammenarbeit mit dem Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) ins Leben gerufene Preis steht unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Mitglied des Obersten Rates und Herrscher von Sharjah, und seiner Frau Scheich Jawaher bint Mohammed Al Qasimi, Vorsitzende des TBHF und UNHCR-Ansprechpartnerin für Flüchtlingskinder.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220623005679/de/

Contacts:

National Network Communications

Abeer Al Mouaqqet, +971555813388