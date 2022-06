LTTS erhält Auszeichnung für seine Expertise in den Bereichen Design und Entwicklung (Produkte, Dienstleistungen, Erlebnis), Kunden-/Anwenderinteraktion und -erlebnis, Plattformen und Anwendungsdienste sowie vernetzte und intelligente Betriebsabläufe

L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein weltweit führendes Pure-Play-Unternehmen für Entwicklungsdienstleistungen, gab heute bekannt, dass es im ISG-Bericht 2022 ISG Provider Lens Digital Engineering Services in allen 5 Quadranten für den nordamerikanischen Markt als "Leader" (führender Anbieter) positioniert wurde.

ISG hat die Führungskompetenzen von LTTS in den Bereichen Design und Entwicklung (Produkte, Dienstleistungen, Erlebnis), vernetzte und intelligente Betriebsabläufe Diskrete Industrien, sowie vernetzte und intelligente Betriebsabläufe Prozessindustrien ausgezeichnet. LTTS wurde darüber hinaus als "Leader" (führender Anbieter) in den Bereichen integrierte Kunden-/Anwenderinteraktion und -erfahrung sowie Plattformen und Anwendungsdienste für Nordamerika eingestuft.

LTTS wurde für seine neuen Entwicklungs-Frameworks, seine vernetzten Abläufe in diskreten Branchen und seine Transformationsprojekte in verschiedenen vertikalen Bereichen ausgezeichnet. Das Angebot von LTTS in den Bereichen maschinelles Lernen (ML), IoT und digitale Dienstleistungen wird durch einen Talentpool von Entwicklern mit Fähigkeiten in digitalen Technologien ergänzt, um Produkte und Dienstleistungen der Spitzenklasse zu liefern, so ISG.

Jan Erik Aase, Partner Global Head ISG Provider Lens, ISG Research, sagte: "Im Laufe der Jahre hat sich LTTS zum bevorzugten ER&D-Services-Partner für große internationale Organisationen entwickelt und unterstützt diese Unternehmen mit erstklassigen digitalen Entwicklungsdienstleistungen. LTTS bietet eine perfekte Kombination aus digitaler Kompetenz, fundiertem technischem Fachwissen, einer End-to-End-Sicht auf digitale Wertschöpfungsketten sowie Produkte und Dienstleistungen in allen Phasen der Nutzwertkurven und Lebenszyklen. Die Kompetenz von LTTS im Bereich der Entwicklungsdienstleistungen beschränkt sich nicht nur auf die technischen Gesichtspunkte, sondern zeigt sich auch in der Innovationskultur, dem Patentportfolio und der Expertise im Bereich der Hardware-Architektur."

Abhishek Sinha, Chief Operating Officer und Vorstandsmitglied von L&T Technology Services, sagte: "LTTS hat seinen Kunden erfolgreich dabei geholfen, den Wertbeitrag ihrer Produkte und Dienstleistungen zu transformieren, indem sie durch anwenderorientierte Dienstleistungen zukunftsfähige digitale Produkt- und Plattform-Roadmaps entwickelt und umgesetzt haben. Wir haben in digitale und modernste Technologien investiert und bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an, von Chip bis Cloud, da immer mehr unserer Kunden den Weg der digitalen Transformation einschlagen, sowohl bei Produkten als auch in der Produktion. Diese Strategie hat uns geholfen, für mehr als 300 Kunden weltweit zum Partner der Wahl zu werden. Die Auszeichnung durch ISG ist eine Bestätigung für unseren geschäftlichen Mehrwert und unseren Einfluss."

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro Limited, die sich auf Engineering- und F&E-Dienstleistungen (Engineering and R&D, ER&D) für Kunden auf der ganzen Welt konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Planungs-, Entwicklungs- und Prüfdienste entlang des gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung an. Zu unseren Kunden gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 der weltweit führenden ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, Medizinprodukte, Transport, Telekommunikation und Hi-Tech sowie der Prozessindustrie. Mit Hauptsitz in Indien beschäftigen wir zum 31. März 2022 über 20.800 Mitarbeitende verteilt in 17 globalen Designzentren, 28 globalen Vertriebsbüros und 89 Innovationslabors. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.ltts.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220622005735/de/

Contacts:

Aniruddha Basu

L&T Technology Services Limited

E-Mail: Aniruddha.Basu@LTTS.com

Tel.: +91 80 6767 5707