Das schwedische Startup Einride hat die nach eigenen Angaben erste offizielle Erlaubnis der US-Behörde NHTSA erhalten, autonome E-Lkw auf öffentlichen Straßen in den USA fahren zu lassen. "Die Revolution hat begonnen", kommentierte Einride-Chef Falck. In Schweden hatte ein T-Pod genannter autonomer E-Lkw von Einride schon 2019 auf einer öffentlichen Straße Waren ausgeliefert - testweise und zunächst für das DB-Schenker-Werk in Jonköpping. Im Oktober 2020 stellte Einride schließlich neue E-Lkw ohne Fahrerkabine vor, die auf - je nach Modell - bestimmten Strecken autonom Waren transportieren können. Nach der Expansion in die USA Ende ...

