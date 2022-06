Mary Kay Inc., ein weltweit führender Anbieter innovativer Hautpflegeprodukte, setzte seine kontinuierliche Förderung der Kosmetik- und Wissenschaftsgemeinschaft fort, indem das Unternehmen die Jahrestagung 2022 der Society for Investigative Dermatology (SID) sponserte und auf der Veranstaltung neue, wegweisende Forschungsergebnisse vorstellte. Die neuen Forschungsergebnisse von Mary Kay in Zusammenarbeit mit der NYU Grossman Medical School of Environmental Medicine zeigen, dass der Antioxidantienkomplex in der Mary Kay TimeWise "Miracle Set 3D"-Hautpflegeserie die schädlichen Auswirkungen von Umweltverschmutzung und UV-Strahlung reduziert.

"Unser Forschungs- und Entwicklungsteam arbeitet kontinuierlich daran, den nächsten Durchbruch in der Hautpflege oder die nächste wissenschaftliche Neuentdeckung zu entwickeln", sagte Dr. Lucy Gildea, Chief Innovation Officer des Bereichs Product and Science bei Mary Kay. "Durch die Partnerschaft mit der NYU Grossman und anderen wissenschaftlichen und akademischen Teams weltweit stellen wir sicher, dass unser Unternehmen und unsere Produkte an der Spitze der Hautpflege-Innovation und Gesundheit stehen."

Die Luftverschmutzung wird weltweit immer mehr zu einem Gesundheitsproblem. Zuvor hatte das wissenschaftliche Team von Mary Kay in Zusammenarbeit mit der Columbia University herausgefunden, dass die Auswirkungen von Luftverschmutzung auf die Haut besonders drastisch sein können und zu Alterung, Mattheit und Faltenbildung führen. Die Luftverschmutzung erzeugt freie Radikale, die die Haut bekämpfen muss, um gesund und jugendlich zu bleiben.

Diese gemeinsame Forschungsarbeit deutet darauf hin, dass Mary Kays neuartiger Antioxidantienkomplex bei topischer Anwendung die durch Stressfaktoren aus der städtischen und ländlichen Umgebung verursachten Zellschäden reduzieren kann die Art von Zellschäden, die zu Anzeichen vorzeitiger Hautalterung führen. Dieser "Super"-Komplex enthält gekapseltes Resveratrol, um die Alterung zu bekämpfen und das Erscheinungsbild von feinen Fältchen zu verbessern. Die Produkte enthalten außerdem Vitamin B3, um die Wasserbindung zu fördern. Und schließlich rundet ein altersminderndes Peptid die Formel ab, wodurch der Umweltverschmutzung entgegengewirkt wird. Angesichts dieser dokumentierten Vorteile hofft das Team, dass mehr Menschen als je zuvor die richtigen Lösungen finden, um die Auswirkungen der Umweltbelastung auf ihre eigene Haut zu bekämpfen.

Das Sponsoring und die Forschungen, die auf der SID vorgestellt wurden, stellen lediglich die jüngsten Bemühungen von Mary Kay dar, das langjährige Engagement der Marke für die Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich Hautgesundheit zu verstärken. Mary Kay hält mehr als 1.600 Patente für Produkte, Technologien und Verpackungsdesigns im globalen Portfolio des Unternehmens.

Als eine der ersten Frauen, denen es gelang, die gläserne Decke in der Wirtschaft zu durchbrechen, gründete Mary Kay Ash 1963 ihr Traum-Kosmetikunternehmen mit einem einzigen Ziel: das Leben von Frauen zu bereichern. Dieser Traum hat sich zu einem mehrere Milliarden Dollar schweren Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Außendienstmitarbeiterinnen in fast 40 Ländern entwickelt. Als Unternehmen, welches das Unternehmertum fördert, setzt sich Mary Kay dafür ein, Frauen durch Bildung, Mentoring, Interessenvertretung, Networking und Innovation auf ihrem Weg zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit zu unterstützen. Mary Kay investiert in die Wissenschaft, die hinter dem Thema Beauty steht, und stellt innovative Hautpflegeprodukte, Farbkosmetika, Nahrungsergänzungsmittel und Düfte her. Mary Kay setzt sich dafür ein, das Leben von heute für eine nachhaltige Zukunft zu bereichern, und arbeitet mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammen, die sich auf die Förderung herausragender unternehmerischer Leistungen, die Unterstützung der Krebsforschung, die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, den Schutz von Überlebenden häuslicher Gewalt, die Verschönerung unserer Gemeinden und die Ermutigung von Kindern, ihren Träumen zu folgen, konzentrieren. Erfahren Sie mehr unter marykayglobal.com, besuchen Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn oder folgen Sie uns auf Twitter.

