von Jörg Billina, Euro am Sonntag Die Feiern zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. sind vorüber, das Vereinigte Königreich ist in den Alltag zurückgekehrt. Trotz der Aufforderung der Monarchin, optimistisch in die Zukunft zu blicken, will das nicht allen Bürgern und Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...