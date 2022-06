Cega Finance ("Cega") hat heute den Start seines Mainnets auf der Solana-Blockchain bekannt gegeben. Cega ist das erste dezentralisierte Finanzprotokoll ("DeFi") für exotische strukturierte Produkte und richtet Anlagetresore (Vaults) ein, die Kapitalschutz und hohe Renditen bieten.

Nach einem erfolgreichen Devnet-Start, der von mehr als 25.000 Nutzer verfolgt wurde, können Krypto-Kleinanleger ab sofort offiziell in Cega-Tresore investieren. Cega stellt vier Tresore für den Handel mit festverzinslichen Wertpapieren bereit, darunter ein Tresor, der exklusiv für Inhaber von Cega NFT verfügbar ist.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Marktbedingungen wurden die Cega-Anlagetresore sorgfältig konzipiert, um den Anlegern Sicherheit zu bieten und ihnen dabei zu helfen, ihr Vermögen verantwortungsvoll zu verwalten. Tresore bieten Kapitalschutz vor starken Markteinbrüchen bis zu einem Preisverfall von 90 %. Das heißt: Selbst wenn der Kryptomarkt in den kommenden 30 Tagen um 90 fällt, verlieren die Anleger ihr Kapital nicht und erhalten eine hohe Rendite.

Zur Einführung stellt Cega folgende Tresore bereit:

Vault 1: "Cruise Control"

Hinterlegung: BTC-ETH

Preisschutz: 90

Indikative Jahresrendite: 8

Vault 2: "Genesis Basket"

Hinterlegung: BTC-ETH-SOL

Preisschutz: 90

Indikative Jahresrendite: 12

Vault 3: "Gotta Go Fast"

Hinterlegung: BTC-ETH-SOL

Preisschutz: 50

Indikative Jahresrendite: 80

Vault 4: "Insanic"

Hinterlegung: ETH-SOL-AVAX

Preisschutz: 50

Indikative Jahresrendite: 200

Hinweis: Um Zugang zu diesem Tresor zu erhalten, müssen die Benutzer ein Cega Super Sanic Utility NFT besitzen, das auf Magic Eden erhältlich ist.

Das Cega-Erlebnis ist sehr einfach:

Gehen Sie zu app.cega.fi Verbinden Sie Ihre Phantom-Wallet Wählen Sie eine Cega-Tresor-Handelsstrategie Zahlen Sie USDC ein

In der vergangenen Woche hat Cega auch seine NFT-Kollektion Cega Super Sanics auf den Markt gebracht. Diese Kollektion wurde im Rahmen einer Exklusivvereinbarung mit Magic Eden lanciert und war in weniger als zwei Stunden ausverkauft. NFT-Besitzer können am Tag des Mainnet-Starts von speziellen Vorteilen profitieren, indem sie einen exklusiven Zugang zu Vault 4 erhalten. Weitere Vorteile sind der bevorzugte Zugang zu neuen Handelsstrategien, Einladungen zu Online- und Offline-Events, Überraschungsgeschenke und Airdrop-Boosting.

Über Cega:

Cega ist das erste dezentralisierte Finanzprotokoll ("DeFi") für exotische strukturierte Produkte, das Vaults für Investoren einrichtet, die sicher und hochrentabel sind. Wir entwickeln richtungsweisende mathematische Modelle, um Strukturen zu erstellen, die steigende Renditen und Preisschutz gegen Marktzusammenbrüche bieten. Cega richtet seinen Fokus auf Renditetransparenz. Alle Handelsstrategien sind in USDC hinterlegt und generieren USDC-Renditen.

Für weitere Informationen besuchen Sie: https://cega.gitbook.io/cega/

