FREIBURG (dpa-AAFX) - "Badische Zeitung" zum Gaspreis:

Jetzt haben wir es amtlich: Erdgas ist knapp, weil Russland seine Lieferungen drosselt. Die Bundesregierung ruft deswegen die Alarmstufe ihres Notfallplans aus. Vor einem entscheidenden Schritt schreckt sie aber zurück. Sie erlaubt den Energieversorgern nicht, ihre stark steigenden Einkaufspreise schnell und in vollem Umfang an Kundinnen und Kunden weiterzugeben. Das ist verständlich, denn das würde die Inflationsrate noch weiter in die Höhe treiben. Falsch ist diese Zurückhaltung trotzdem, so wie es falsch war zu versuchen, mit Steuersenkungen Diesel und Benzin billiger zu machen. Energie wird viel teurer, weil sie knapp ist. Wer will, dass mit der knappen Energie sparsamer umgegangen wird, darf die Verbraucher, seien es Privatleute oder Betriebe, nicht per Verordnung vor steigenden Preisen schützen./yyzz/DP/mis