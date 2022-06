Was für ein heftiger Ausverkauf! Beim Blick auf die Kurstafel dürften Anleger der Deutschen Bank gestern möglicherweise gedacht haben, ob die Bank kurz vor der Insolvenz steht. So massiv ist die Aktie weggebrochen. Am Ende stand ein Minus von mehr als zwölf Prozent auf der Kurstafel. Der Kurs fiel bis auf 8,50 Euro. Doch was steckt hinter diesem heftigen Abschlag?

Genau das ist die Krux. Denn es gab keine großartigen Meldungen, die einen solchen Einbruch rechtfertigen könnten. Im Gegenteil. Die Leitzinsen sollen überall auf der Welt steigen und davon dürften vor allem Bankaktien profitieren. Doch mit den steigenden Zinsen kommt auch das Schreckgespenst namens Rezession wieder um die Ecke und sorgt für Druck. Aber die Deutsche Bank ist gut aufgestellt.

Für die Papiere der Deutschen Bank sind diese Nachrichten ein zweischneidiges Schwert. "Eigentlich" sollten Banken von steigenden ...

