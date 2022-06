In jeder t3n-Heftausgabe stellen wir spannende Startups aus dem deutschsprachigen Raum vor. Diesmal mit dabei: Ostrom aus Berlin, Bonfire aus München und Ruuky aus Hamburg. Ob Banking für die Generation Z, ein Meldesystem für Whistleblower oder Hilfe bei der Sicherheitszertifizierung von IT-Systemen: In Deutschland schießen immer wieder neue, spannende Startups aus dem Boden. Bonfire: Remote-Office in 3D Kein "hartes Produktivitätstool", sondern eines für soziales Miteinander in remote arbeitenden Teams: Das will die Software von

Den vollständigen Artikel lesen ...