OMV gibt ein Update zum Vorfall in der Raffinerie Schwechat: Wie berichtet, kam es während der gesetzlich vorgeschriebenen Wasserdruckprüfung im Rahmen der Abschlussarbeiten der Generalüberholung der OMV Raffinerie Schwechat am 3. Juni 2022 zu einer Beschädigung der Außenhaut an einer der Kolonnen der Rohöl-Destillationsanlage. Um die Schadensursachen zu identifizieren, arbeitet ein großes interdisziplinäres Team mit Unterstützung von Expertinnen und Experten des OMV Konzerns sowie unabhängigen Sachverständigen. Da der Schaden im unteren Bereich der Destillationskolonne aufgetreten ist, ist die Schadensstelle schwer zugänglich - Priorität hat für die OMV die Sicherheit des Teams. Die bisherigen Erkenntnisse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...