Mit dem neuen "HUG backhaus" ist in Malters eines der modernsten und energie-effizientesten Backwaren-Produktionszentren der Schweiz eröffnet worden.Malters - Mit dem neuen HUG backhaus ist in Malters eines der modernsten und energie-effizientesten Backwaren-Produktionszentren der Schweiz eröffnet worden. Es ist nicht der einzige aktuelle Meilenstein in der 145-jährigen Firmengeschichte der Familie Hug: Seit dem 1. Juni 2022 wird die Firma mit Anna Hug und Marianne Wüthrich Gross erstmals von zwei Frauen und in Co-Leitung geführt.

Den vollständigen Artikel lesen ...